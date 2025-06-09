Польське головування в ЄС сподівається, що перший переговорний кластер щодо вступу України в ЄС буде відкрито у другій половині 2025 року

Міністр зі справ Європейського союзу Польщі Адам Шлапка сподівається, що Європейський союз зможе відкрити перший кластер в переговорах про вступ України в ЄС під час головування Данії, яке розпочнеться з 1 липня і буде тривати до 31 грудня 2025 року.

Про це він сказав у понеділок в Варшаві під час зустрічі з журналістами в рамках престуру з Брюсселю, організованому польським головуванням в ЄС, яке триває з 1 січня до 30 червня цього року.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо можливості розблокування Угорщиною цього процесу, міністр наголосив, що він "завжди досить оптимістично налаштований". "Ми дуже багато працювали, щоб підготуватися до цього. І я думаю, що з точки зору першого кластеру, ми готові. Україна готова, Молдова готова. І зараз ми працюємо разом здебільшого з нашими угорськими колегами. Наші українські партнери працюють разом з ними… І коли ми говоримо про реалізм (щодо ухвалення рішення про відкриття першого кластеру – ІФ-У), то я б сказав, що, мабуть, це буде данське головування", - висловив Шлапка сподівання.

Міністр нагадав, що для того, щоб ухвалити рішення відкрити переговори по "будь-якому кластеру з будь-якою країною, одностайність (країн-членів ЄС) потрібна тричі". "Це - політичне рішення. І ми намагаємося переконати всіх наших партнерів по процесу розширення в тому, що цей процес має бути заснований на заслугах. І я не маю жодних сумнівів, що Україна готова відкрити перший кластер", - констатував він.

Шлапка зазначив, що, як польське головування, намагалося це зробити. "Наша спільна мета - працювати з процесом розширення і просувати цей процес вперед. Тож є речі, які потрібно зробити, щоб бути готовими, коли щось зміниться в політичній ситуації, наприклад, у рішенні Угорщини. Тому наше завдання, і що ми повинні зробити зараз, щоб бути готовими до цього вікна можливостей. І ми це робимо", - пояснив міністр.