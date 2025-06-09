За минулий тиждень із Сумської області евакуйовано 897 осіб, підлягають евакуації ще більше 34 тисяч – поліція

За минулий тиждень із населених пунктів Сумської області евакуйовано 897 осіб, серед яких 137 дітей, загальна кількість населення області, що на даний час підлягає евакуації, перевищує 34 тисячі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції Сумщини.

"За минулий тиждень по області евакуйовано 897 осіб, з них 137 – діти. Загальна кількість населення Сумщини, яке наразі підлягає евакуації, становить 34 тис. 764 особи", - зазначили в поліції Сумщини.

За інформацією поліції, в зв'язку із загостренням ситуації, зокрема, на прикордонні, кількість евакуйованих зростає. Йдеться, зокрема, про Миколаївську та Хотінську громади.

Також, як зазначили в поліції області, станом на сьогодні евакуйовані всі мешканці 59 населених пунктів п'ятикілометрової прикордонної зони.

Разом з тим, як нагадали в поліції, евакуація із міста Суми не оголошувалася, люди виїжджають з міста на власний розсуд.

Як повідомлялося раніше із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова, підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. "Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України", - написав Григоров на своїй сторінці в Фейсбук.