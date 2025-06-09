Інтерфакс-Україна
Події
15:54 09.06.2025

За минулий тиждень із Сумської області евакуйовано 897 осіб, підлягають евакуації ще більше 34 тисяч – поліція

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За минулий тиждень із населених пунктів Сумської області евакуйовано 897 осіб, серед яких 137 дітей, загальна кількість населення області, що на даний час підлягає евакуації, перевищує 34 тисячі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції Сумщини.

"За минулий тиждень по області евакуйовано 897 осіб, з них 137 – діти. Загальна кількість населення Сумщини, яке наразі підлягає евакуації, становить 34 тис. 764 особи", - зазначили в поліції Сумщини.

За інформацією поліції, в зв'язку із загостренням ситуації, зокрема, на прикордонні, кількість евакуйованих зростає. Йдеться, зокрема, про Миколаївську та Хотінську громади.

Також, як зазначили в поліції області, станом на сьогодні евакуйовані всі мешканці 59 населених пунктів п'ятикілометрової прикордонної зони.

Разом з тим, як нагадали в поліції, евакуація із міста Суми не оголошувалася, люди виїжджають з міста на власний розсуд.

Як повідомлялося раніше із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова, підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. "Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України", - написав Григоров на своїй сторінці в Фейсбук.

Теги: #евакуація #сумська_область

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