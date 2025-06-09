"Метінвест" представив проєкт соцбудинку за концепцією "Сталева мрія" для допомоги постраждалим від війни

Фото: https://metinvestholding.com/ua

Група "Метінвест" представила проєкт сталевого соціального будинку за концепцією відбудови України "Сталева мрія", який оприлюдив директор програм інжинірингової компанії "Метінвест Січсталь" Сергій Ткаченко на Українському будівельному конгресі (UBC) в Києві.

Згідно з пресрелізом, Ткаченко пояснив, що універсальний сталевий соціальний будинок - це новий продукт у лінійці "Сталевої мрії" для допомоги постраждалим від війни громадам: це будинок-конструктор, який складається з різних секцій: прямих, кутових і поперечних, вони можуть мати різну кількість поверхів.

Основою технології є міцний і легкий металевий каркас, а також спеціальні збірні панелі для стін і перекриттів. Фундамент роблять на палях або стовпах. Така технологія забезпечує точність, швидкість та якість будівництва.

Усі модулі виготовляють заздалегідь на заводі, доставляють на будмайданчик і збирають на місці. Це дає змогу швидко будувати й змінювати конфігурацію будинку залежно від потреб.

Проєкт пропонує п’ять типів секцій і два варіанти планування: "смарт" - для максимально ефективного використання простору, та "стандарт" для класичного комфорту. Будинки можуть мати від 5 до 9 поверхів і близько 50 варіантів секцій.

Головні переваги проєкту - швидкість будівництва (одна секція зводиться за 6 місяців), легка мобільність і можливість масштабування під різні потреби. Будинок енергоефективний та екологічний. Його планування враховує потреби людей на візках, а в майбутньому планується додати навігацію для людей із порушеннями зору.

"Наш проєкт покликаний стати важливим інструментом для відновлення інфраструктури та створення якісного житла. Це не просто житловий комплекс, а цілісна система, що ефективно працює в умовах сучасних викликів. Будинок-конструктор на металевому каркасі – це житло, яке будується швидко, служить довго та готове адаптуватися до вимог майбутнього", - пояснив Ткаченко.

Понад 70% робіт із виготовлення сталевого каркаса виконуються на заводах, що гарантує високу якість. Ця технологія основа концепції "Сталева мрія" для швидкої відбудови житла та соціальних об’єктів.

Директор програм "Метінвест Січсталі" додав, що проєкт соціального будинку вже зараз використовується для розроблення чи адаптації концепцій кварталів у Василькові на Київщині для переселенців із Маріуполя, у Глухові та Тростянці на Сумщині, а також у Гощі на Рівненщині для переселенців із Бахмуту.

Представники влади Маріуполя, Тростянця, Бахмуту та Луганської області взяли участь у дискусії "Від мрії до дії. Досвід відродження громад". Модераторка панелі, керівниця зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяна Скрипка розповіла, що цього року фахівці "Сталевої мрії" безплатно розроблятимуть наймасштабнішу в історії проєкту концепцію хабу "Луганськ-Сіті". Вона має об’єднати переселенців з основних міст Луганщини та передбачає створення повноцінного середовища для життя: з розвиненою інфраструктурою, робочими місцями та соціальним житлом.

"Сталева мрія" для нас має велике значення. Це така платформа, яка дає змогу формувати візію майбутнього для наших зруйнованих міст. На жаль, Луганська область – один із регіонів, який найбільше постраждав у війні. І наші міста, такі як Попасна, Щастя, Сіверськодонецьк майже зруйновані, через що 200 тисяч мешканців змушені стати внутрішньо переміщеними особами. Завдяки "Сталевій мрії" ми отримуємо нову точку опори для нашої віри та рухаємось вперед, створюючи ці концепції", - відзначив заступник директора Департаменту міжнародної технічної допомоги Луганської ОДА Євген Цимбал.

Заступник міського голови Маріупольської міської ради Сергій Захаров розповів, що для реалізації проєкту громада вже отримала дві земельні ділянки у Василькові. Крім того, для переселенців із Маріуполя виділили майже 11 гектарів землі під будівництво соціального житла в Білій Церкві.

"Ми дуже плідно працювали й бачили, як буде виглядати соціальне житло зі сталевого каркаса від "Сталевої мрії". Це цікаво та економічно доцільно. І також ми плануємо звернутися до вас щодо опрацювання наших майбутніх планів будівництва у Білій Церкві" , - сказав Захаров.

За словами заступника голови Бахмутської МВА Олександра Марченка, співпраця зі "Сталевою мрією" розпочалася з розроблення концепції відбудови кварталів Бахмуту на площі 87 гектарів для 17 тисяч людей.

"Потім з'явився проєкт "Сталева мрія. Гоща". Рухаємося зараз в напрямку будівництва кварталу в Рівненській області саме для бахмутян. Це квартал на 3500 осіб: 22 будинки, школа, дитячий садочок, інфраструктура, благоустрій. Все, що потрібно для комфортного життя щасливих людей", - сказав він.

За підсумками Українського будівельного конгресу проєкти "Сталева мрія. Маріуполь-Васильків" та "Сталева мрія. Бахмут-Гоща" стали переможцями в номінації "Відродження та єднання громад" на головному архітектурно-девелоперському конкурсі України "Творець року 2025".

Концепція відновлення країни "Сталева мрія" містить набір готових рішень для будівництва житла, соціальної та комерційної інфраструктури. Громада може обрати проєкт, адаптувати його під свої потреби, залучити кошти та відразу розпочинати будівництво. Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення. Проєктом "Сталева мрія" управляє компанія "Метінвест Січсталь", що займається стратегічними інвестиційними проєктами групи "Метінвест".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".