Інтерфакс-Україна
Події
14:36 09.06.2025

Повідомлено про підозру організатору крадіжки 15 млн грн з автомобіля обміну валют – прокуратура

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Повідомлено про підозру організатору крадіжки 15 млн грн з автомобіля обміну валют – прокуратура

Повідомлено про підозру організатору крадіжки 15 млн грн із багажнику автомобіля, що обслуговував обмін валют, повідомляє Київська міська прокуратура.

В повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці грошей з багажника автомобіля, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 185 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний організував схему заволодіння грошима обміну валют, розташованого у центрі столиці. Майже рік чоловік зі спільниками готувались до вчинення злочину, відстежуючи процес перевезення грошей. Зловмисники знали, що значні суми грошей певний час знаходяться у багажному відділені машини, яка знаходиться біля обміну валют", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щоб дістати гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір в багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень.

"Зазначимо, що підозрюваний був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та у 2015 році звільнився з місць позбавлення волі. Наразі йому вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн гривень. Його спільники встановлюються", - повідомляють у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майно.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським УП ГУНП в м. Києві.

Теги: #прокуратура #підозра

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