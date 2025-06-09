Єрмак і радники лідерів країн Європи скоординували кроки в рамках підготовки до саміту G7

Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, радником у справах континентальної Європи та Туреччини президента Франції Бертраном Бюшвальтером і дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Єрмак поінформував співрозмовників про результати візиту української делегації до Вашингтона, а також наголосив, що підтримка України на рівні американського політичного істеблішменту залишається високою.

"Окрема увага – збільшенню тиску на Росію. Керівник Офісу Президента зауважив, що Україна розраховує на підтримку Сенатом США двопартійного законопроєкту, спрямованого на посилення санкцій проти Росії та запровадження вторинних обмежень щодо тих країн і компаній, які допомагають РФ обходити санкції. Він додав, що сам факт розгляду цього законопроєкту стане важливим сигналом для всіх міжнародних партнерів", - повідомляє пресслужба.

Також керівник ОП поінформував про ситуацію на фронті та російські ракетно-дронові удари по цивільних.

"Сторони скоординували зусилля в межах підготовки саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді, та домовилися бути в контакті", - йдеться у повідомленні.