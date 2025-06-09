Інтерфакс-Україна
Події
10:36 09.06.2025

Негода знеструмила 508 населених пунктів у дев'яти областях

1 хв читати
Негода знеструмила 508 населених пунктів у дев'яти областях

Станом на ранок 9 червня через несприятливі погодні умови у вигляді гроз, граду та сильних поривів вітру повністю або частково було знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.

"Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго" у понеділок.

За інформацією системного оператора, у понеділок також зросло споживання електроенергії. Зокрема, станом на 9:30 9 червня його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причини — традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Натомість, вчора, 8 червня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 3,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 1 червня. Причина — спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.

"Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - традиційно закликало "Укренерго" споживачів.

Теги: #знеструмлення #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:24 08.06.2025
"Київавтодор" ліквідовує підтоплення вулично-дорожньої мережі, що виникло через негоду в Києві

"Київавтодор" ліквідовує підтоплення вулично-дорожньої мережі, що виникло через негоду в Києві

21:56 08.06.2025
На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

20:45 08.06.2025
У деяких районах Києва через негоду зафіксовано падіння дерев та пошкодження

У деяких районах Києва через негоду зафіксовано падіння дерев та пошкодження

11:01 04.06.2025
Негода знеструмила 181 населений пункт у шести областях

Негода знеструмила 181 населений пункт у шести областях

10:50 30.05.2025
Атака РФ залишила без світла низку споживачів Запоріжжя та спричинила пожежу на інфраструктурному об’єкті

Атака РФ залишила без світла низку споживачів Запоріжжя та спричинила пожежу на інфраструктурному об’єкті

11:44 26.05.2025
Негода знеструмила 32 населених пункти, а хмарність призвела до суттєвого збільшення споживання е/е

Негода знеструмила 32 населених пункти, а хмарність призвела до суттєвого збільшення споживання е/е

19:38 24.05.2025
Через негоду відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині

Через негоду відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині

13:35 22.05.2025
У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

11:18 17.05.2025
У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

10:58 09.05.2025
Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила усі 4 "Кинджали", загалом знешкоджено 479 ворожих засобів ураження із 499

На аеродромі "Саваслейка" уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

ОСТАННЄ

Опитані у "Києві Цифровому" підтримали найменування скверу на честь Грузинського національного легіону

ППО знищила усі 4 "Кинджали", загалом знешкоджено 479 ворожих засобів ураження із 499

Петиція про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо набрала необхідні голоси

УЦОЯО спростовує інформацію із соцмереж про складність і "відірваність від реальності" НМТ з математики

Президентська бригада збила 7 цілей над Києвом

Україну переобрано ще на 4 роки до Європейського комітету Інтерполу

Україна готується до участі у програмах і проєктах в межах Політики згуртованості ЄС - Стефанішина

На аеродромі "Саваслейка" уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах

Україна завершила скринінг з ЄС за переговорним Кластером 3

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА