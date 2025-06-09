Негода знеструмила 508 населених пунктів у дев'яти областях

Станом на ранок 9 червня через несприятливі погодні умови у вигляді гроз, граду та сильних поривів вітру повністю або частково було знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.

"Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго" у понеділок.

За інформацією системного оператора, у понеділок також зросло споживання електроенергії. Зокрема, станом на 9:30 9 червня його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причини — традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Натомість, вчора, 8 червня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 3,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 1 червня. Причина — спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.

"Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - традиційно закликало "Укренерго" споживачів.