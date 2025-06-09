Інтерфакс-Україна
Події
10:10 09.06.2025

Україна готується до участі у програмах і проєктах в межах Політики згуртованості ЄС - Стефанішина

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Україна готується до участі у програмах і проєктах в межах Політики згуртованості ЄС - Стефанішина

Україна активно готується до участі у програмах і проєктах в межах Політики згуртованості Європейського Союзу, повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Окрім визначного успіху України в переговорному процесі, пов’язаному з майбутнім членством в ЄС, рада відзначити, що за цей рік не зупинялась робота і в напрямку регіонального розвитку. Використовуючи регіональні програми, регіональні можливості, ми посилювали адміністративну спроможність на регіональному рівні. Жодна зі змін, які впроваджуються на рівні держави – чи це реформа державного управління, реформа оплати праці, антикорупційні реформи, питання верховенства права – всі ці зміни мають безпосереднє відношення до розвитку спроможностей регіонів", - цитує Стефанішину Офіс віцепрем'єрки з європейської і євроатлантичної інтеграції по результатам III Міжнародного саміту міст і регіонів.

За її словами, в межах переговорного процесу Україна вже зробила запит на доступ до низки структурних фондів.

"Ми активно готуємось до участі у програмах і проєктах в межах Політики згуртованості ЄС. Мова зокрема про один з найбільших структурних фондів Європейського Союзу і фактично основний інструмент єдності ЄС, адже кожна громада, кожен регіон має доступ до ключових проєктів – це і відновлення культурної спадщини, відновлення інфраструктури, це кліматичні проєкти, ще безліч напрямків, які підлаштовуються під можливості і потреби кожної громади. Головне завдання для України у цьому контексті – підготуватись до участі в структурних фондах ЄС ще до офіційного членства. Для цього вже існують конкретні можливості", – додала вона.

Зокрема, йдеться про участь у програмах міжрегіонального співробітництва, до яких Україна вже повноцінно долучається – такі як Interreg Europe і URBACT IV та Дунайська регіональна програма.

"Так, програма "Польща – Україна" сьогодні вже налічує 64 проєкти в обсязі приблизно 60 млн євро, Програма "Басейн Чорного моря" налічує 25 проєктів, Дунайська регіональна програма – 33 проєктами, в межах програми Interreg Europe 36 українських організацій беруть участь у 29 проєктах", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого віцепрем'єрка розповіла, що раніше в Україні було започатковано посади заступників голів Обласних військових адміністрацій з питань європейської інтеграції, і на сьогодні їх призначено вже 18.

Теги: #стефанішина #єс #політика

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