Інтерфакс-Україна
Події
10:03 09.06.2025

На аеродромі "Саваслейка" уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34

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На аеродромі "Саваслейка" уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області (РФ), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34)", - вказується у повідомленні у Facebook.

Результати бойової роботи уточнюються.

Зазначається, що російський агресор використовує "Саваслейку" для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Теги: #саваслейка #літаки_рф #ураження

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