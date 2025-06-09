Інтерфакс-Україна
Події
08:39 09.06.2025

ГУР оприлюднило дані про новий російський ударний БпЛА з ШІ

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ГУР оприлюднило дані про новий російський ударний БпЛА з ШІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює дані про новий російський ударний безпілотник, який використовується на Сумському напрямку, повідомляє ГУР.

"Головне управління розвідки у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднює дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U, який активно використовується зс рф на Сумському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

Також V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" - дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема китайського походження.

Роз'яснюється, що безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin.

ГУР також публікує ідентифікаційні дані двох російських і двох китайських компаній, що беруть участь у постачанні та складанні компонентів для цього типу БпЛА.

 

Теги: #дрон #гур #рф

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