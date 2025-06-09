Польща піднімала винищувачі через російську атаку по Україні

Польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах, повідомило Операційне командування збройних сил країни.

У зв’язку із інтенсивними російськими повітряними ударами по Україні польські літаки та літаки союзників підняли у повітря.

У режим готовності були переведені не лише бойові винищувачі, а й наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

У ніч проти 9 червня Росія атакувала регіони України дронами та ракетами. Зокрема відомо, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. Також ворожі цілі були зафіксовані в Полтавській та Рівненській області.