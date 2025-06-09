Інтерфакс-Україна
Події
06:41 09.06.2025

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Одесі

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У Ізмаїльському районі Одещини 8 червня біля населеного пункту Катлабуг у трапилася в ДТП, у якій загинула жінка та двоє її дітей, ще двоє осіб постраждали, повідомила пресслужба Національної поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля "ВАЗ" не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.

"В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років. На превеликий жаль, жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули", - - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що 12-річну дитину з батьком госпіталізували. У лікарні у водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан спʼяніння.

На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласної поліції, співробітники територіального підрозділу поліції та ДСНС.

Поліцейські встановлюють всі обставини трагічної події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Джерело: https://www.facebook.com/gunp.odesa/posts/pfbid02xRjmNYvG1QrJA71M73R5iQFKXreD2eDLN1wJovL29R5bzSrDqXcBetxwU9EsCJewl?rdid=Iyww9dUZlJhQFw5M#

Теги: #одеса #дтп #жертви

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