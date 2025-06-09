Окупанти втратили 157 військових на покровському напрямку, ще 3 боя тривають - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку у неділю 157 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 38 раз, ще 3 боя тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 — безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів.

Загалом на цьому загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zsVbiqTtThMD72NGHQJhVr4wx7wGYJU6JSQNesXhPGqG7BjnWKKSwxKWouFTVeERl