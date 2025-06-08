Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру, тому поняття "за щось" не існує, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Треба чітко розуміти, що поняття "відповідь" за щось, якщо це стосується російських обстрілів, не існує в принципі. Обстріли як були так і будуть, поки росіян не вдасться примусити до миру", - написав він у телеграмі.

Коваленко зазначив, що поняття "відповідь" в інформаційний контекст вносить Росія з метою виправдати свої терористичні дії. За його словами, це пропагандистський хід для їх дипломатів.