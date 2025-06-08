У Києві та області 8 червня та вночі 9 червня гроза - синоптики

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза, I рівень небезпечності, жовтий, повідомляє Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у неділю у телеграмі.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.