Інтерфакс-Україна
Події
18:07 08.06.2025

У Києві та області 8 червня та вночі 9 червня гроза - синоптики

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У Києві та області 8 червня та вночі 9 червня гроза - синоптики

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза, I рівень небезпечності, жовтий, повідомляє Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у неділю у телеграмі.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Теги: #київ #погода #гроза

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