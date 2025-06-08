Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди, росіянам здається ніби таким чином вони будуть впливати на політичну ситуацію, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Те, що сказав Путін, не є правдою, тому що якщо ви подивитесь на нашу операцію (Павутина - ІФ-У), рівно за добу до операції був наймасованіший удар по Україні. Було 480 чи 483 дрона, не включаючи ракети, тобто тільки дронів було майже пів тисячі. Тобто він (Путін -ІФ-У) хотів знайти виправдання до наступних своїх ударів", - сказав Зеленський у інтерв'ю для ABC News.

"Ми розуміємо, що Росія б'є абсолютно не випадково, хоча цілі обирають часто дуже випадково, тобто щоб люди страждали", - додав президент.

Він нагадав, що росіяни продовжували наносити удари коли говорили про перемир'я або припинення вогню.

"Тобто їм (росіянам - ІФ-У здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політичну", - сказав Зеленський.