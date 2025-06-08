Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але бійці 31 ОМБр мужньо тримають свою ділянку фронту

У зоні бойової відповідальності 31 ОМБр тривають активні бойові дії, обстановка, як і раніше, напружена, повідомила пресслужба бригади.

"У районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено. Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", йдеться у повідомленні 31 ОМБр у телеграмі у неділю.

Зазначимо, що у неділю у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".