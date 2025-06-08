Інтерфакс-Україна
Події
13:54 08.06.2025

Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але бійці 31 ОМБр мужньо тримають свою ділянку фронту

1 хв читати
Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але бійці 31 ОМБр мужньо тримають свою ділянку фронту

У зоні бойової відповідальності 31 ОМБр тривають активні бойові дії, обстановка, як і раніше, напружена, повідомила пресслужба бригади.

"У районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено. Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", йдеться у повідомленні 31 ОМБр у телеграмі у неділю.

Зазначимо, що у неділю у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

Теги: #війна #фронт #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:05 08.06.2025
Війська РФ окупували Локню на Сумщині - DeepState

Війська РФ окупували Локню на Сумщині - DeepState

12:49 08.06.2025
Росіяни розпочали використовувати лазерну зброю проти українських дронів

Росіяни розпочали використовувати лазерну зброю проти українських дронів

06:19 08.06.2025
Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

05:38 08.06.2025
Прем'єр-міністр Фінляндії засудив спроби адміністрації США пом'якшити санкційнй законопроєкт – ЗМІ

Прем'єр-міністр Фінляндії засудив спроби адміністрації США пом'якшити санкційнй законопроєкт – ЗМІ

22:09 07.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак - Генштаб

21:07 07.06.2025
Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

06:35 07.06.2025
Війська РФ окупували 2 села Сумського району – DeepState

Війська РФ окупували 2 села Сумського району – DeepState

06:19 07.06.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:10 06.06.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 210 окупантів - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 210 окупантів - Генштаб

22:54 06.06.2025
Сили оборони з початку доби відбили 164 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили 164 ворожі атаки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові

Кіберкорпус ГУР "вимкнув" веб-ресурси "російських желєзних дорог" - джерела

Конкурс на очільника БЕБ призупинено через підозру трьох кандидатів у зв'язках з РФ

Захисники України в ніч на 8 червня знищили 40 із 49 задіяних ворогом дронів

Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

ОСТАННЄ

У лікарні помер ще один залізничник, що постраждав через влучання КАБами по Малій Південній залізниці в Харкові

У Чернівецькому ТЦК заявляють, що колишній бойовий медик Замрій "права на відстрочку не мав"

Короткочасні дощі та грози очікуються на більшій частині України у понеділок, на південному сході сильна спека

СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом – Генштаб ЗСУ

УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині

На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

Невиконання обіцянки лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії стосовно жорстких санкцій проти Росії підриває довіру до Європи - Науседа

Кіберкорпус ГУР "вимкнув" веб-ресурси "російських желєзних дорог" - джерела

У Києві на Софійській площі презентували інсталяцію "Чорна хмара"

У Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти мігрантів – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА