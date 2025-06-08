На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

Четверо цивільних осіб загинули, 11 дістали поранень у Херсонській області минулої доби, повідомило Міністерство внутрішніх справ (МВС).

"Херсонщина. Унаслідок російських обстрілів минулої доби загинули 4 людини, ще 11 отримали поранення", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі у неділю.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, шість приватних будинків і два цивільні транспортні засоби.

У Херсонському районі обстріляли Херсон, Садове, Антонівку, Придніпровське, Білозерку, Станіслав, Велетенське, Зимівник та Олександрівку.

На Бериславщині атакували Гаврилівку, Осокорівку, Золоту Балку, Новорайськ, Нову Кубань і Берислав.