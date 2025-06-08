Інтерфакс-Україна
Події
12:31 08.06.2025

На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

1 хв читати
На Херсонщині загинуло 4 людини, ще 11 зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

Четверо цивільних осіб загинули, 11 дістали поранень у Херсонській області минулої доби, повідомило Міністерство внутрішніх справ (МВС).

"Херсонщина. Унаслідок російських обстрілів минулої доби загинули 4 людини, ще 11 отримали поранення", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі у неділю.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, шість приватних будинків і два цивільні транспортні засоби.

У Херсонському районі обстріляли Херсон, Садове, Антонівку, Придніпровське, Білозерку, Станіслав, Велетенське, Зимівник та Олександрівку.

На Бериславщині атакували Гаврилівку, Осокорівку, Золоту Балку, Новорайськ, Нову Кубань і Берислав.

Теги: #херсонщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 08.06.2025
Четверо цивільних загинуло, дев'ять зазнали поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

Четверо цивільних загинуло, дев'ять зазнали поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

10:02 08.06.2025
Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

Троє загиблих і 23 постраждалих впродовж доби через атаки ворога у Харківській області - Синєгубов

20:51 07.06.2025
Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

14:25 07.06.2025
Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу

Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу

10:23 07.06.2025
На Донеччині минулої доби ворог убив двох жителів, ще дев’ятеро дістали поранень

На Донеччині минулої доби ворог убив двох жителів, ще дев’ятеро дістали поранень

08:32 07.06.2025
У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя

У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя

08:09 07.06.2025
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків — Терехов

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків — Терехов

22:03 06.06.2025
У Херсонській області двоє постраждалих внаслідок атаки окупантів по машині "швидкої"

У Херсонській області двоє постраждалих внаслідок атаки окупантів по машині "швидкої"

20:38 06.06.2025
В Україні 80 постраждалих внаслідок нічних обстрілів, Путін виторговує час, щоб продовжувати воювати

В Україні 80 постраждалих внаслідок нічних обстрілів, Путін виторговує час, щоб продовжувати воювати

20:17 06.06.2025
Після КАБів росіяни вдарили по Харкову ракетами – Синєгубов

Після КАБів росіяни вдарили по Харкову ракетами – Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Кіберкорпус ГУР "вимкнув" веб-ресурси "російських желєзних дорог" - джерела

Конкурс на очільника БЕБ призупинено через підозру трьох кандидатів у зв'язках з РФ

Захисники України в ніч на 8 червня знищили 40 із 49 задіяних ворогом дронів

Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

Кількість постраждалих у Харкові перевищила 40 - Зеленський

ОСТАННЄ

СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом – Генштаб ЗСУ

Війська РФ окупували Локню на Сумщині - DeepState

Росіяни розпочали використовувати лазерну зброю проти українських дронів

УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині

Невиконання обіцянки лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії стосовно жорстких санкцій проти Росії підриває довіру до Європи - Науседа

Кіберкорпус ГУР "вимкнув" веб-ресурси "російських желєзних дорог" - джерела

У Києві на Софійській площі презентували інсталяцію "Чорна хмара"

У Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти мігрантів – ЗМІ

Підкомітет Ради обговорив обов’язкову ідентифікацію мобільних абонентів у рамках протидії БПЛА

Конкурс на очільника БЕБ призупинено через підозру трьох кандидатів у зв'язках з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА