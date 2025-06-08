Троє постраждалих внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA/

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Троє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих атак ворожого БпЛА, повідомила Сумська ОВА в Телеграм в неділю.

"Сьогодні зранку ворог атакував Роменщину. Ударний БпЛА (ймовірно, "Ланцет") вдарив по території Недригайлівської громади. Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих вагітна", - йдеться в повідомленні ОВА.

Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Окрім того ворог завдав ударів по Есманській громаді, Шосткинського району.

"За попередніми даними, були застосовані реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони. Внаслідок атаки поранено одну людину. Також загорілися житлові будинки мирних мешканців. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. На місці працюють всі необхідні служби", - інформує ОВА.