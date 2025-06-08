Генштаб зафіксував впродовж доби 193 бойові зіткнення

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинув 168 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6035 обстрілів, з них 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3066 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб