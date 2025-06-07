Інтерфакс-Україна
Події
21:07 07.06.2025

Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

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Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

Попри намагання росіян демонструвати невразливість саме тиск примусив РФ вступити в переговори і тиск може примусити її стати реалістом в процесі перемовин, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

"Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин. Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з Росією досі торгує", - зазначив Зеленський у зверненні.

Президент нагадав також про заплановані міжнародні заходи які можуть сприяти встановленню миру: саміти Південно-Східної Європи, "Групи семи", саміт НАТО.

 

Теги: #тиск #війна #рф #президент

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