Інтерфакс-Україна
Події
17:38 07.06.2025

Прем'єр Карні оголосив пріоритети Канади на саміті G7

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Прем'єр Карні оголосив пріоритети Канади на саміті G7
Фото: https://www.facebook.com/MarkJCarney2025/

Прем'єр-міністр Марк Карні (Mark Carney) у суботу оголосив пріоритети, які будуть визначати порядок денний саміту лідерів G7 2025 року, що відбудеться в Кананаскісі, Альберта, з 15 по 17 червня 2025 року, зокрема, справедливий і тривалий мир в Україні та інших зонах конфліктів по всьому світу.

"Канада має те, чого прагне світ, і цінності, до яких прагнуть інші. Саміт лідерів G7 у Кананаскісі — це момент, коли Канада може співпрацювати з надійними партнерами, щоб об'єднатися, визначити цілі та об'єднати сили для подолання викликів. Канада готова взяти на себе лідерство", - зазначив Карні.

Прем'єр акцентував, що Канада шукатиме домовленостей та скоординованих дій за трьома основними напрямками:

Захист наших громад та світу – зміцнення миру та безпеки, протидія іноземному втручанню та транснаціональній злочинності, а також покращення спільного реагування на лісові пожежі.

Розбудова енергетичної безпеки та прискорення цифрового переходу – зміцнення критично важливих ланцюгів постачання корисних копалин та використання штучного інтелекту і квантових технологій для розгортання економічного зростання.

Забезпечення партнерства майбутнього – каталізація величезних приватних інвестицій для розбудови міцної інфраструктури, створення високооплачуваних робочих місць та відкриття динамічних ринків, де бізнес може конкурувати та досягати успіху.

"Серед інших питань, які обговорюватимуться, - справедливий і тривалий мир в Україні та інших зонах конфліктів по всьому світу, а також перспективний порядок денний, який залучатиме партнерів за межами G7, визнаючи, що наша довгострокова безпека і процвітання залежатимуть від побудови коаліцій з надійними партнерами і спільними цінностями", - йдеться у повідомленні на сайти прем'єр-міністра.

Як повідомлялось 28 травня, президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті країн "великої сімки" G7, який відбудеться у червні в Канаді, водночас є різні сигнали щодо участі України в саміті НАТО.

Теги: #канада #g7

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