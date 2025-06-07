Інтерфакс-Україна
Події
16:46 07.06.2025

Канада виділяє 35 млн канадських доларів на військову допомогу Україні

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Канада виділяє 35 млн канадських доларів на військову допомогу Україні

Міністр національної оборони Канади Девід Дж. МакГінті (David J. McGuinty), міністр національної оборони, оголосив про надання Україні військової допомоги розміром 35 млн канадських доларів на 28-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) та на засіданні міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО Канада підтвердила свою незмінну підтримку Україні, громадяни якої борються за свою свободу, і ми сподіваємося на тісну співпрацю з союзниками для зміцнення нашої колективної безпеки", - заявив міністр.

Згідно з повідомленням на сайті канадського уряду, нове оголошення передбачає військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів, зокрема: 30 мільйонів доларів на броньовані машини Coyote і Bison, а також нове обладнання та боєприпаси, що постачаються канадськими компаніями. Ця допомога доповнює попередню допомогу Канади у вигляді 64 броньованих машин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року та 5 мільйонів доларів на комплекти протидії радіоелектронним засобам ураження від канадської оборонної промисловості.

Ця військова допомога надається за рахунок існуючих коштів, визначених у бюджеті на 2024 рік для підтримки стратегічного партнерства Канади та України у сфері безпеки.

Міністр МакГінті також поділився з партнерами останніми новинами про передову підготовку українських пілотів, яка зараз проходить у Канаді. Канада взяла на себе керівництво над елементом підготовки пілотів винищувачів (FLIT) Коаліції з розвитку потенціалу ВПС (AFCC) UDCG. Ця інвестиція у розмірі 389 мільйонів канадських доларів протягом п'яти років включає підготовку українських пілотів на літаках F-16, критично важливе обладнання для аеродромів та іншу підтримку українських авіабаз і авіапарків — все це надається канадською промисловістю.

Теги: #україна #канада #військова_допомога

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