Інтерфакс-Україна
Події
15:45 07.06.2025

У Дніпрі затримали двох агентів спецслужб РФ, які підірвали авто співробітника прокуратури

2 хв читати
У Дніпрі затримали двох агентів спецслужб РФ, які підірвали авто співробітника прокуратури

Правоохоронці встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі, повідомили у Службі безпеки України.

"Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні у Телеграмі в суботу.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися два чоловіків, завербовані спецслужбами РФ через телеграм-канали.

"Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за "потенційною ціллю" та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту", - повідомили у відомстві.

Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах рф.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 р

Раніше повідомлялось, що автомобіль вибухнув у місті Дніпро у п'ятницю, минулося без постраждалих, повідомляється на сторінці поліції Дніпропетровської області у Facebook в п'ятницю.

"Постраждалих внаслідок події не має. За попередньою інформацією, міг вибухнути газовий балон… На місце події прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. Пожежу, яка виникла, загасили. Зараз на місці працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося кількома хвилинами раніше, одна людина загинула внаслідок вибуху автомобіля в Березівському районі Одеської області. "Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - розповіли в поліції.

Теги: #дніпро #сбу #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 06.06.2025
В Дніпрі теж вибухнуло авто, без постраждалих

В Дніпрі теж вибухнуло авто, без постраждалих

12:08 05.06.2025
Росіяни намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

Росіяни намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

16:51 04.06.2025
СБУ показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ

СБУ показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ

11:20 04.06.2025
Спецоперація "Павутина": унікальні кадри підготовки

Спецоперація "Павутина": унікальні кадри підготовки

10:22 04.06.2025
СБУ затримала безробітного за передачу ворогу графіків бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині

СБУ затримала безробітного за передачу ворогу графіків бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині

15:40 23.05.2025
Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

18:58 20.05.2025
EVA створила у Дніпрі Алею пам’яті на честь загиблих співробітників

EVA створила у Дніпрі Алею пам’яті на честь загиблих співробітників

13:52 06.05.2025
Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

02:42 30.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

23:41 29.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро загинула людина – Лисак

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро загинула людина – Лисак

ВАЖЛИВЕ

Координаційний штаб роз'яснив ситуацію з обміном полонених та репатріацією тіл з РФ

Російський винищувач Су-35 збито на Курському напрямку

Росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу, знешкоджено 174

Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 167 од. автотехніки

ОСТАННЄ

Троє людей постраждали через удар російського дрона по Старому Салтову

Координаційний штаб роз'яснив ситуацію з обміном полонених та репатріацією тіл з РФ

У Києві поліція запобігла зіткненням на акції ЛГБТ

Комісія 8-10 червня проведе співбесіди з 16 фіналістами конкурсу на главу БЕБ для визначення переможця 10 червня

У Затоці під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків

ПЦУ назвала провокацією проведення неподалік від Михайлівського собору акції ЛГБТ-спільноти

Українські дипломати тримають на особливому контролі справу про загибель матері і дитини у Бельгії

Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу

У Харкові на території пошкодженого внаслідок ворожого удару підприємства можуть бути заблоковані 6 працівників

Росіянам вдалось вийти на 20-кілометрову відстань до Сум – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА