У Дніпрі затримали двох агентів спецслужб РФ, які підірвали авто співробітника прокуратури

Правоохоронці встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі, повідомили у Службі безпеки України.

"Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні у Телеграмі в суботу.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися два чоловіків, завербовані спецслужбами РФ через телеграм-канали.

"Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за "потенційною ціллю" та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту", - повідомили у відомстві.

Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах рф.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

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Раніше повідомлялось, що автомобіль вибухнув у місті Дніпро у п'ятницю, минулося без постраждалих, повідомляється на сторінці поліції Дніпропетровської області у Facebook в п'ятницю.

"Постраждалих внаслідок події не має. За попередньою інформацією, міг вибухнути газовий балон… На місце події прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. Пожежу, яка виникла, загасили. Зараз на місці працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося кількома хвилинами раніше, одна людина загинула внаслідок вибуху автомобіля в Березівському районі Одеської області. "Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - розповіли в поліції.