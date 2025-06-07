Інтерфакс-Україна
Події
14:07 07.06.2025

Росіянам вдалось вийти на 20-кілометрову відстань до Сум – DeepState

1 хв читати

Російським окупантам удалось вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, пише DeepState у суботу.

Як зазначається у телеграм, ворог зайняв Кіндратівку та Олексіївку, "накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території".

Аналітики прогнозують, що окупанти мають намір захопити селище Хотінь, а також Малу Корчаківку. "В цьому районі московитам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що ворог впритул підібрався до населених пунктів на відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка.

"Основний ресурс московитів — переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині. Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції", - йдеться у дописі.

Теги: #суми #deepstate #рф #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:19 07.06.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

04:13 07.06.2025
Трамп прокоментував удари дронів по аеродромах у РФ: "Вони дали привід піти і бомбити їх минулої ночі"

Трамп прокоментував удари дронів по аеродромах у РФ: "Вони дали привід піти і бомбити їх минулої ночі"

03:04 07.06.2025
Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

21:02 06.06.2025
НОК України звернувся до МОК з листом щодо недопуску кандидатури від РФ до Комісії атлетів FIE

НОК України звернувся до МОК з листом щодо недопуску кандидатури від РФ до Комісії атлетів FIE

20:53 06.06.2025
Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

22:36 05.06.2025
Міністри оборони України та Нідерландів досягли угоди про фінансування поставок для ЗСУ через український ОПК

Міністри оборони України та Нідерландів досягли угоди про фінансування поставок для ЗСУ через український ОПК

11:17 05.06.2025
Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

16:00 04.06.2025
Померла одна з постраждалих внаслідок удара по Сумах, кількість жертв зросла до 5 – в.о. мера

Померла одна з постраждалих внаслідок удара по Сумах, кількість жертв зросла до 5 – в.о. мера

14:40 04.06.2025
Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

13:48 04.06.2025
ДПСУ: приділяємо увагу анонсованим спільним між Білоруссю та РФ навчанням

ДПСУ: приділяємо увагу анонсованим спільним між Білоруссю та РФ навчанням

ВАЖЛИВЕ

Російський винищувач Су-35 збито на Курському напрямку

Росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу, знешкоджено 174

Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 167 од. автотехніки

У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя

ОСТАННЄ

Українські дипломати тримають на особливому контролі справу про загибель матері і дитини у Бельгії

Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу

У Харкові на території пошкодженого внаслідок ворожого удару підприємства можуть бути заблоковані 6 працівників

Речник ПС ЗСУ не заявляв про те, що Росія запускатиме по 1000 дронів за ніч

Держслужба з етнополітики затвердила перелік із 7726 критично важливих релігійних організацій

Укргідрометцентр попередив про грози у західних, Житомирській і Вінницькій областях у неділю

У неділю в Україні очікується спека, у понеділок в окремих регіонах стане прохолодніше

ССО знищили 4 ворогів і одного взяли в полон на кордоні України з РФ

УЧХ бере участь в аварійно-рятувальних роботах у Харкові після російського нічного обстрілу

У Києві через спеку обмежили рух вантажного транспорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА