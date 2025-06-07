Росіянам вдалось вийти на 20-кілометрову відстань до Сум – DeepState

Російським окупантам удалось вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, пише DeepState у суботу.

Як зазначається у телеграм, ворог зайняв Кіндратівку та Олексіївку, "накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території".

Аналітики прогнозують, що окупанти мають намір захопити селище Хотінь, а також Малу Корчаківку. "В цьому районі московитам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що ворог впритул підібрався до населених пунктів на відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка.

"Основний ресурс московитів — переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині. Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції", - йдеться у дописі.