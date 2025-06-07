Інтерфакс-Україна
Події
10:48 07.06.2025

Зеленський: Ми не діти, які б'ються, це Путін прийшов для убивств

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Зеленський: Ми не діти, які б'ються, це Путін прийшов для убивств

Президент України Володимир Зеленський відкинув характеристику російської агресії проти України, дану президентом США Дональдом Трампом, коли він порівняв країни з двома дітьми, які б'ються.

В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав: "Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку... Він убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей".

При цьому він зазначив, що будь-якій людині, яка не перебуває в Україні, важко повною мірою відчути біль українців.

"І справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка перебуває не в країні, а за тисячі миль звідси, - (вони) не можуть повною мірою відчути і зрозуміти цей біль", - сказав Зеленський.

Теги: #путін #трамп #зеленський #оцінка

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