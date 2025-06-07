Комбінована атака РФ на Дніпропетровщину: постраждали двоє жінок, пошкоджено інфраструктуру

Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч суботи Дніпропетровська область зазнала комбінованої атаки з боку російських військ, унаслідок якої постраждали двоє жінок і було пошкоджено інфраструктурні об’єкти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі область пережила комбіновану атаку росіян. Наші оборонці неба збили 6 ракет противника та 27 БпЛА. Дякуємо їм за захист!", — зазначив Лисак.

У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років, одну з них лікують амбулаторно. У місті пошкоджені підприємство, навчальний заклад, багатоповерхівки, десятки гаражів та авто.

У Павлограді знищено 9 авто, пошкоджено житло та підприємство. Постраждалих немає.

Зранку ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. У Нікополі пошкоджено дев’ятиповерхівку, обійшлося без жертв.