Інтерфакс-Україна
Події
08:58 07.06.2025

Комбінована атака РФ на Дніпропетровщину: постраждали двоє жінок, пошкоджено інфраструктуру

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Комбінована атака РФ на Дніпропетровщину: постраждали двоє жінок, пошкоджено інфраструктуру
Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч суботи Дніпропетровська область зазнала комбінованої атаки з боку російських військ, унаслідок якої постраждали двоє жінок і було пошкоджено інфраструктурні об’єкти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі область пережила комбіновану атаку росіян. Наші оборонці неба збили 6 ракет противника та 27 БпЛА. Дякуємо їм за захист!", — зазначив Лисак.

У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років, одну з них лікують амбулаторно. У місті пошкоджені підприємство, навчальний заклад, багатоповерхівки, десятки гаражів та авто.

У Павлограді знищено 9 авто, пошкоджено житло та підприємство. Постраждалих немає.

Зранку ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. У Нікополі пошкоджено дев’ятиповерхівку, обійшлося без жертв.

Теги: #наслідки #дніпропетровська #атака

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