Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 167 од. автотехніки

Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1120 окупантів, 15 танків, 52 бронемашини, 56 артсистем, 300 БПЛА, а також 167 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в телеграмі ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 995030 (+1120) осіб, танків ‒ 10904 (+15) од, бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од, артилерійських систем – 28850 (+56) од, РСЗВ – 1410 (+4) од, засоби ППО ‒ 1181 (+1) од, літаків – 413 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300), крилаті ракети ‒ 3308 (+37), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од, спеціальна техніка ‒ 3908 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.