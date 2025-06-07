Інтерфакс-Україна
Події
07:35 07.06.2025

Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкоземельних металів до США — Трамп

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Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкоземельних металів до США — Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкоземельних металів до Сполучених Штатів після їх призупинення в квітні, повідомляє Fox News.

"Так, погодився", — заявив Трамп під час неформальної зустрічі з журналістами на борту Air Force One у п’ятницю ввечері, відповідаючи на запитання про відновлення постачання рідкоземельних металів і магнітів до США. Він також додав: "Ми дуже далеко просунулися в угоді з Китаєм".

"Рішення відновити постачання рідкоземельних металів з’являється приблизно через півтора місяця після того, як Китай фактично припинив експорт семи цінних мінералів, необхідних для виробництва автомобілів, робототехніки та оборонних систем, що стало прямим ударом по виробничому і оборонному ланцюгу постачання США", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #угода #китай #трамп #сша

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