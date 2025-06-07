Війська РФ окупували 2 села Сумського району – DeepState

Російські окупанти зайняли села Кіндартівка та Олексіївка на півночі Сумського району, стверджується в Телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у п'ятницю ввечері.

Також аналітики повідомляють про просування РФ біля Біловодів, Локні та Садків, що загалом збільшило зайняту ворогом територію, за оцінками ресурсу, до 185,08 кв. км порівняно із 154,42 кв. км за день до того.

Окрім того DeepState зазначив на карті новий невеликий плацдарм агресора на українській території в Сумській області на схід від Юнаківкі площею 0,67 кв. км на додаток до плацдарму на схід від Миропілля площею 3,11 кв. км.

Збройні сили України, за оцінкою ресурсу, продовжують утримувати контроль за територією Курської області в напрямку Гуєво площею 5,54 кв. км та біля Тіткіне в напрямку на північний захід площею 11,35 кв. км.

Джерело: t.me/DeepStateUA/21969