Інтерфакс-Україна
Події
06:35 07.06.2025

Війська РФ окупували 2 села Сумського району – DeepState

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Російські окупанти зайняли села Кіндартівка та Олексіївка на півночі Сумського району, стверджується в Телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у п'ятницю ввечері.

Також аналітики повідомляють про просування РФ біля Біловодів, Локні та Садків, що загалом збільшило зайняту ворогом територію, за оцінками ресурсу, до 185,08 кв. км порівняно із 154,42 кв. км за день до того.

Окрім того DeepState зазначив на карті новий невеликий плацдарм агресора на українській території в Сумській області на схід від Юнаківкі площею 0,67 кв. км на додаток до плацдарму на схід від Миропілля площею 3,11 кв. км.

Збройні сили України, за оцінкою ресурсу, продовжують утримувати контроль за територією Курської області в напрямку Гуєво площею 5,54 кв. км та біля Тіткіне в напрямку на північний захід площею 11,35 кв. км.

Джерело: t.me/DeepStateUA/21969

Теги: #сумська #війна

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