У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі такокож відсутні, натомість у Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 8 суден, 5 з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 4 судна", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14203