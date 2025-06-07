Трамп прокоментував удари дронів по аеродромах у РФ: "Вони дали привід піти і бомбити їх минулої ночі"

Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One заявив, що атаки безпілотників по російських аеродромах дали Росії привід для подальших ударів.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи змінила спецоперація його сприйняття дій президента України Володимира Зеленського, Трамп зазначив: "Ну, вони дали — дали привід увійти й бомбити їх до біса минулої ночі. Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ось і почалося. Тепер буде удар."

Як повідомлялось, Служба безпеки України провела спецоперацію по одночасному ураженню чотирьох військових аеродромів у тилу РФ. За їх даними, уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Джерело: https://youtu.be/LRkGiKk3Wxs?si=ZmnuTEFYTrWwCruw