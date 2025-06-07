США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти понад 30 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з іранською мережею тіньового банкінгу.

Як повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), мова йде про осіб, пов’язаних з братами Заррінгхалам, які використовували іранські обмінники та закордонні підставні компанії для обходу санкцій та переказу доходів від експорту нафти.

"Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ця мережа є "рятувальним кругом" для іранського режиму, який фінансує через неї свою дестабілізаційну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0159