Інтерфакс-Україна
Події
03:36 07.06.2025

США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти понад 30 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з іранською мережею тіньового банкінгу.

Як повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), мова йде про осіб, пов’язаних з братами Заррінгхалам, які використовували іранські обмінники та закордонні підставні компанії для обходу санкцій та переказу доходів від експорту нафти.

"Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ця мережа є "рятувальним кругом" для іранського режиму, який фінансує через неї свою дестабілізаційну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0159

Теги: #іран #санкції #сша

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