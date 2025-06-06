Інтерфакс-Україна
Події
23:10 06.06.2025

На Покровському напрямку було знешкоджено 210 окупантів - Генштаб

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Російські окупанти втратили на Покровському напрямку у пʼятницю 210 осіб, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 210 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів, десять мотоциклів, 14 безпілотних літальних апаратів, один термінал супутникового зв’язку, п’ять антен безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один мотоцикл противника", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка.

Джерлео: https://t.me/GeneralStaffZSU/25196

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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