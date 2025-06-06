Інтерфакс-Україна
Події
22:54 06.06.2025

Сили оборони з початку доби відбили 164 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 164 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 пʼятниці.

"За сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного масованого ракетного та 41 авіаційного удару, застосував при цьому 45 ракет та 77 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1519 дронів-камікадзе, здійснив понад 4427 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 56 штурмових та наступальних дій, пʼять з яких станом на 22:00 пʼятниці ще тривали.

Джерлео: https://t.me/GeneralStaffZSU/25196

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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