Інтерфакс-Україна
Події
22:00 06.06.2025

У Херсонській області двоє постраждалих внаслідок атаки окупантів по машині "швидкої", - голова ОВА

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Російські окупанти в п'ятницю в одному з населених пунктів Білозерської громади атакували безпілотником машину швидкої допомоги, постраждали двоє медичних працівників, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"У Білозерській громаді росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників. В них – вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", - йдеться у повідомленні ОВА у Телеграмі.

За інформацією ОВА, потерпілих ушпиталено.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/37105

Теги: #херсонська #постраждалі #обстріл

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