Інтерфакс-Україна
Події
20:38 06.06.2025

В Україні 80 постраждалих внаслідок нічних обстрілів, Путін виторговує час, щоб продовжувати воювати

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В Україні 80 постраждалих внаслідок нічних обстрілів, Путін виторговує час, щоб продовжувати воювати

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 80 постраждалих внаслідок російських атак в ніч на п'ятницю.

"Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі", - сказав Зеленський у вечірньому зверенні у п'ятницю.

За його словами, постраждали Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавська, Хмельницька, Львівська, Чернігівська, Одеська, Сумська області.

Він відзначив, що не всі в світі засуджують ці удари по України і керівництво РФ використовує це, щоб продовжувати війну.

"Цинічний російський удар по звичайних містах… І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну", - сказав Зеленський.

За словами президента України, "дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню". "Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились", - сказав він.

 

Теги: #обстріли #війна #президент

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