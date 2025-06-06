Інтерфакс-Україна
Події
20:06 06.06.2025

У Чернігові внаслідок російського удару відомо про одного загиблого – ДСНС

1 хв читати

Внаслідок ворожих влучань у Чернігові в п’ятницю відомо про одного загиблого та трьох постраждалих, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло з-під завалів на території промислового підприємства", - повідомили у телеграм-каналі відомства.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють підрозділи ДСНС, залучено спеціалізовану техніку та кінологічну групу зі службовими собаками.

Раніше ДСНС повідомляла про трьох постраждалих.

 

Теги: #наслідки #чернігів #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 06.06.2025
У Чернігові внаслідок російського удару постраждали 3 людини, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ДСНС

У Чернігові внаслідок російського удару постраждали 3 людини, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ДСНС

10:11 06.06.2025
Внаслідок нічної атаки в Чернігові постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, в оселях немає світла

Внаслідок нічної атаки в Чернігові постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, в оселях немає світла

08:13 06.06.2025
На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

06:50 06.06.2025
Унаслідок комбінованого російського удару по Києву пошкоджена інфраструктура

Унаслідок комбінованого російського удару по Києву пошкоджена інфраструктура

06:45 06.06.2025
На Хмельниччині внаслідок атак РФ приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі

На Хмельниччині внаслідок атак РФ приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі

04:52 03.06.2025
Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

03:40 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

03:26 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

19:27 02.06.2025
У Костянтинівці завершили ліквідацію наслідків російського авіаудару

У Костянтинівці завершили ліквідацію наслідків російського авіаудару

05:35 01.06.2025
Руйнування будівлі і пожежа – наслідки ворожої атаки про критичній інфраструктурі Запоріжжя – ОВА

Руйнування будівлі і пожежа – наслідки ворожої атаки про критичній інфраструктурі Запоріжжя – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

ОСТАННЄ

Після КАБів росіяни вдарили по Харкову ракетами – Синєгубов

Національна Асоціація адвокатів України закликала до виконання стандартів РЄ стосовно адвокатів

Вибори до парламенту Нідерландів призначені на 29 жовтня

Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Зеленського з Трампом в Канаді та обґрунтуванням необхідності санкцій проти РФ - Єрмак

Америка зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від операції "Павутина" – Єрмак за підсумками візиту до США

Рух "червоною" гілкою київського метрополітену відновлено у звичайному режимі

Харків під ворожою авіаатакою - Терехов

"Укрзалізниця" відновила рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом

Юсов: Тривають напружені перемовини щодо підготовки нового великого обміну

Росіяни вдарили по промзоні в Харкові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА