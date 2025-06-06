У Чернігові внаслідок російського удару відомо про одного загиблого – ДСНС

Внаслідок ворожих влучань у Чернігові в п’ятницю відомо про одного загиблого та трьох постраждалих, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло з-під завалів на території промислового підприємства", - повідомили у телеграм-каналі відомства.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють підрозділи ДСНС, залучено спеціалізовану техніку та кінологічну групу зі службовими собаками.

Раніше ДСНС повідомляла про трьох постраждалих.