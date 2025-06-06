Інтерфакс-Україна
Події
19:16 06.06.2025

"Укрзалізниця" відновила рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом

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"Укрзалізниця" відновила рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом
Фото: https://t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця" відновила рух на пошкодженій через обстріли РФ ділянці під Києвом з випередженням графіку, повідомляє залізничний оператор у п'ятницю ввечері.

"Завершено відновлення залізничної інфраструктури на Київщині, яку сьогодні вночі пошкодив ворог! Колії, засоби звʼязку та контактну мережу відновлено з випередженням прогнозованих термінів. Ділянку вже відкрито для руху поїздів, тож вони повертаються до звичного маршруту курсування та вже прибуватимуть без запізнень. Приміські поїзди також курсуватимуть за звичним маршрутом", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомлялось, роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки залізничної ділянки на Київщині планувалось закінчити до кінця поточної доби, повідомляє "Укрзалізниця". Поїзди Трипільського напрямку курсували резервним маршрутом через Фастів без зупинки на станції Видубичі.

 

Теги: #відновлення #уз #рух

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