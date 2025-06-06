"Укрзалізниця" відновила рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом

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"Укрзалізниця" відновила рух на пошкодженій через обстріли РФ ділянці під Києвом з випередженням графіку, повідомляє залізничний оператор у п'ятницю ввечері.

"Завершено відновлення залізничної інфраструктури на Київщині, яку сьогодні вночі пошкодив ворог! Колії, засоби звʼязку та контактну мережу відновлено з випередженням прогнозованих термінів. Ділянку вже відкрито для руху поїздів, тож вони повертаються до звичного маршруту курсування та вже прибуватимуть без запізнень. Приміські поїзди також курсуватимуть за звичним маршрутом", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомлялось, роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки залізничної ділянки на Київщині планувалось закінчити до кінця поточної доби, повідомляє "Укрзалізниця". Поїзди Трипільського напрямку курсували резервним маршрутом через Фастів без зупинки на станції Видубичі.