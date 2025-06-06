Кількість постраждалих у Луцьку зросла до 16 людей – ДСНС

Внаслідок нічної російської атаки у Луцьку постраждали щонайменше 16 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин. Ймовірно під завалами ще перебувають люди", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі.

Рятувальники ліквідували всі займання.

На місці події працюють усі служби, залучені 86 рятувальників, 21 одиниця техніки ДСНС. Розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

Раніше повідомлялося про 15 постраждалих.