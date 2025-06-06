Інтерфакс-Україна
Події
13:26 06.06.2025

Зеленський привітав працівників українських ЗМІ з Днем журналіста

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Зеленський привітав працівників українських ЗМІ з Днем журналіста

Президент України Володимир Зеленський у День журналіста подякував працівникам і працівницям медіа, які висвітлюють події в Україні для світу.

"Світ знає, що відбувається в Україні. Кожна країна знає нашу позицію і чує, що ми робимо заради захисту своєї незалежності й людей. Це все було б неможливим без тисяч наших медійників. Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, – це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам!" - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Президент також закликав не забувати імена журналістів, чиї життя забрала війна.

"Вони заслуговують на памʼять і шану", - наголосив він.

Зеленський також своїм указом відзначив державними нагородами журналістів. Всього в списку нагороджених – 31 прізвище.

Теги: #день_журналіста #зеленський

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