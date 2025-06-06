Інтерфакс-Україна
Події
11:36 06.06.2025

В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали

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В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали
Фото: КМВА

В результаті нічної комбінованої атаки росіян із застосуванням балістики та ударних дронів в Києві загинули троє працівників ДСНС, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Під час ліквідації наслідків загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Загалом, маємо 20 поранених осіб, з них одна дитина. Медиками надається необхідна кваліфікована допомога", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що найбільше постраждалих в Соломʼянському районі.

"Там, внаслідок атаки, сталась пожежа у нежитловій зоні, на площі близько 500 кв. м. Також відбулось загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Станом на зараз займання ліквідовано", - розповів голова МВА.

В Дарницькому районі частини збитих цілей впали на дитячий майданчик та відкриту територію. В Голосіївському районі уламки пошкодили заклад освіти та складські приміщення. Сталась пожежа в гаражному кооперативі. Також, рештки збитих цілей впали на відкритій місцевості на декількох локаціях.

В Дніпровському районі зруйновано будівлю АЗС, та пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Зафіксовано падіння уламків в дворі житлової будівлі.

Теги: #київ #атака_рф #рятувальники

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