Інтерфакс-Україна
Події
10:11 06.06.2025

Внаслідок нічної атаки в Чернігові постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, в оселях немає світла

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Внаслідок нічної атаки в Чернігові постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, в оселях немає світла
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська минулої ночі атакували Чернігів, за попередніми даними, безпілотниками типу "Герань-2" і балістикою – крилата ракета та "Іскандер-М", зафіксовано 14 вибухів, четверо людей дістали поранень, місто залишилось без електрики, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. Попередньо, атакували безпілотниками типу "Герань-2" і балістикою – крилата ракета та "Іскандер-М". 14 вибухів", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, окупанти били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. "Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла. Четверо людей поранені, трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості", - написав Чаус.

"Пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці – фахівці ДСНС і кінологічна група зі службовими собаками", - додав він

На місцях ударів працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, енергетики та всі екстрені служби.

Теги: #атака_рф #чернігів

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