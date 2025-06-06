Інтерфакс-Україна
Події
10:06 06.06.2025

УЗ планує відновити рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом протягом доби

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УЗ планує відновити рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом протягом доби

Роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки залізничної ділянки на Київщині планується закінчити до кінця поточної доби, повідомляє "Укрзалізниця" в телеграмі у п’ятницю.

"У цей час поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки на станції Видубичі). У зв’язку з цим можливі незначні затримки", – зазначив залізничний оператор.

Компанія також повідомила, що потяги №6702/01, №6724/23 та №6704/03 з/до Миронівки курсуватимуть до/з станції Підгірці замість Києва.

Теги: #укрзалізниця #ремонт #ділянка

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