Інтерфакс-Україна
Події
09:48 06.06.2025

Троє людей загинуло та ще близько 40 поранені через нічний масований обстріл росіян

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Троє людей загинуло та ще близько 40 поранені через нічний масований обстріл росіян
Фото: Нацполіція

Унаслідок масованого обстрілу росіян цієї ночі загинуло троє людей та ще близько 40 – поранені, повідомляє Нацполіція України.

"Серед загиблих - троє рятувальників, ще дев’ять отримали поранення під час ліквідації наслідків ударів. Пошкоджено 38 об’єктів, зокрема п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних, 10 автомобілів тощо", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зокрема, у Києві час ліквідації наслідків обстрілу загинули троє працівників ДСНС, ще поранено 9 рятувальників. Також поранення отримали 12 цивільних. Пошкоджено 13 об’єктів: житлові будинки, заклад освіти, складське приміщення, магазин, автомобілі та колії метрополітену.

У Луцьку Волинської області внаслідок комбінованого удару поранення отримали 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення державних установ.

У Чернігові поранено місцевого мешканця, пошкоджено дитсадок та три багатоквартирні будинки. Одна людина поранена.

У Полтавській області поранення отримали три людини, пошкоджено підприємства, складські приміщення.

У Тернополі поранено 10 людей, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлю, приміщення підприємств.

У Київській області у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджено сім цивільних об’єктів. Обійшлось без постраждалих.

Слідчо-оперативні групи документують воєнні злочини держави-терориста. 

За інформацією Офісу генпрокурора, у Києві внаслідок атаки загинули троє рятувальників, постраждали 22 людини, серед яких 9 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. Зокрема, 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння.

У Соломʼянському районі столиці пошкоджено квартири на кількох поверхах 16-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено магазини та торгівельний центр.

У Голосіївському районі Києва пошкоджено будівлю з гуманітарною допомогою, там виникла пожежа. Крім того, завдано шкоди гаражному кооперативу.

Зафіксовано падіння уламків на відкритій території у Дарницькому, Деснянському, Голосіївському районах столиці - на дитячому майданчику, біля АЗС, коліях метрополітену та торгівельного центру. Внаслідок цього пошкоджено автомобілі.

Теги: #атака_рф #нацполіція

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