Інтерфакс-Україна
Події
08:13 06.06.2025

На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

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На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження, повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок", - написав він у телеграмі.

За його словами, троє людей постраждали. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

 

Теги: #постраждалі #полтавська_область #атака

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