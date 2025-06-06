На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження, повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок", - написав він у телеграмі.

За його словами, троє людей постраждали. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.