Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є жертва

Російські війська за добу здійснили 689 обстрілів по 12 населених пунктах Запорізької області, є жертва, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загинув чоловік внаслідок ворожої атаки на Василівський район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 689 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 16 авіаційних обстрілів по Камʼянському, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Полтавці та Ольгівському, а 438 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе, а 230 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.