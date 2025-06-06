ЗСУ за травень знищили майже 1400 артсистем ворога – Сирський

Збройні сили України активно нищать зброю ворога на фронті, лише в травні уражено 1391 одиницю артилерійських систем окупантів, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Знищуємо ворожу артилерію. Лише у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця)", - написав він в телеграмі.

За словами Сирського, від початку року ворог втратив понад 7 тисяч різних артсистем - 7 218 одиниць.

Джерело: https://t.me/osirskiy/1177