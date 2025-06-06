06:25 06.06.2025
ЗСУ за травень знищили майже 1400 артсистем ворога – Сирський
Збройні сили України активно нищать зброю ворога на фронті, лише в травні уражено 1391 одиницю артилерійських систем окупантів, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
"Знищуємо ворожу артилерію. Лише у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця)", - написав він в телеграмі.
За словами Сирського, від початку року ворог втратив понад 7 тисяч різних артсистем - 7 218 одиниць.
Джерело: https://t.me/osirskiy/1177