Інтерфакс-Україна
Події
06:25 06.06.2025

ЗСУ за травень знищили майже 1400 артсистем ворога – Сирський

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Збройні сили України активно нищать зброю ворога на фронті, лише в травні уражено 1391 одиницю артилерійських систем окупантів, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Знищуємо ворожу артилерію. Лише у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця)", - написав він в телеграмі.

За словами Сирського, від початку року ворог втратив понад 7 тисяч різних артсистем - 7 218 одиниць.

Джерело: https://t.me/osirskiy/1177

Теги: #зсу #техніка #рф

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