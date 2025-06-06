Інтерфакс-Україна
Події
03:53 06.06.2025

У трьох районах Київщини внаслідок атаки є пошкодження - ОВА

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У трьох районах Київщини внаслідок атаки є пошкодження, повідомив начальник ОВА Микола Калашник..

"У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі", - написав він в телеграмі.

За його словами, повідомлень про постраждалих не надходило.

Ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням ракет та БпЛА продовжується. Тривога триває вже понад три години, додав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5681

Теги: #пошкодження #київська #атака

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