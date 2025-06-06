Ворог вдарив по Солом'янському району, є постраждалий, інформація згодом - РДА

Ворог вдарив по Солом'янському району, є постраждалий, повідомив начальник районної державної адміністрації (РДА) Сергій Мовенко.

"Сьогодні ворог завдав пакетного удару по Соломенському району міста Києва. Безпосередньо перебуваю на місці події, де шахед влучив у житловий будинок", - сказано в повідомленні.

На місці працюють всі відповідні служби, ДСНС, швидка допомога.

"Працюємо на місці, далі буде інформація згодом", - додав Мовенко.

Також, за словами начальника київської МВА Тимура Ткаченко, внаслідок російської атаки у Шевченківському районі пожежа в зоні нежитлової забудови.

Джерела:

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