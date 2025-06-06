Українців закликали перебувати в укриттях через загрозу ворожих обстрілів - КМВА

Українців закликали перебувати в укриттях через загрозу ворожих обстрілів безпілотниками та ракетами, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

"Російські ударні дрони наближаються до Києва з кількох напрямків. Також можлива загроза застосування ворогом ракетного озброєння", - написав він в телеграмі.

За його словами, в повітряному просторі Київщини та рухом в сторону міста фіксується низка цілей.

"Працюватиме ППО, може бути гучно. Наші воїни зроблять все можливе, щоб знищити загрозу. Шановні кияни, прямуйте до укриттів та перебувайте там до завершення тривоги!", - написав Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1226